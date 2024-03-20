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بعد رصد ومراقبة دقيقة.. وقع في المكمن!

منذ ساعة واحدة
الموقوف- تعبيرية

الموقوف- تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات لكشف هويتهم والعمل على توقيفهم، توصّلت إلى تحديد هوية أحد المتورّطين بعمليات سرقة سيارات من مناطق جبل لبنان ونقلها إلى منطقة البقاع، وهو المدعو: ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سطو مسلّح، سلب، سرقة، مخدّرات، ونشل، وبحقّه 4 ملاحقات عدلية بجرم سرقة سيارات.

بتاريخ ٥ – ٣ – ٢٠٢٤ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة مكمناً محكماً في محلة حيّ السّلّم – تحويطة الغدير، أوقفت بنتيجته المذكور. وبتفتيشه، ضبطت بحوزته نصف حبة مخدّرة، مبلغا ماليا، وهاتفا خلويا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة سيارات من مناطق جبل لبنان، خصوصا الضاحية، بعبدا، وعرمون، ونقلها إلى منطقة البقاع لصالح أحد الأشخاص، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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