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بعد رعب "طوفان الأقصى".. دعوة إسرائيليّة لضرب "حزب الله" وإبعاده إلى ما وراء الليطاني

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2023 11:27 صباحًا
حزب الله

حزب الله

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دعا عضو الكنيست الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، إلى توجيه ضربة عسكرية إلى “حزب الله”، بزعم عدم تكرار ما حدث في السابع من الشهر الماضي، من إطلاق حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” للعملية العسكرية “طوفان الأقصى”.

ونشر ليبرمان، وزير الدفاع السابق، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على “إكس”، صباح اليوم الجمعة، طالب فيها الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربة حاسمة لـ “حزب الله”، بدعوى عدم تكرار ما جرى في جنوب “إسرائيل”، من عملية “طوفان الأقصى” شمالي البلاد.

وشدد ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، على ضرورة انتقال بلاده من سياسة المهادنة إلى سياسة الحسم مع “حزب الله”، مجددًا مطالبته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإبعاد عناصر وقوات “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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