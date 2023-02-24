بعد رفض "التربية" تسليم المستندات.. حليمة قعقور تُصعّد من مجلس النواب

عقدت النائبة حليمة القعقور مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، تحدثت خلاله عن “الخطوات القانونية المتخذة بعد تهرب وزارة التربية من تقديم المعلومات المطلوبة عن القروض والهبات التي وصلتها وكيفية صرفها”.

واستهلت النائبة القعقور المؤتمر باستعراض لواقع التعليم اليوم، وكذلك القروض والهبات التي تعدت الـ2.5 مليار دولار، “من دون أية فعالية”.

وكشفت عن مطالبة وزارة التربية “بإعطائنا الأرقام والتقارير والمعلومات بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وكالمعتاد، تجاهلت الوزارة طلبنا ولم ترد على الكتاب ولم يتم تزويدنا بأية معلومات أو تقارير أو أرقام حول الهبات والقروض التي منحت للوزارة، وكيف تم إنفاقها، وما بقي منها”.

وتابعت: “وعليه تقدمنا بأمر على عريضة لدى قاضي أمور العجلة في بيروت بتاريخ 21/2/2023 بالتعاون مع منظمة ريفورم، وتجري متابعة الأمر أمام القضاء حتى التوصل لنتيجة. كما وسيتم المطالبة بإجراء تدقيق جنائي”.

وحذرت القعقور من “حرمان الطلاب من الحق المكرس دستوريًا وبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الحق في التعليم للجميع، فضلًا عن نشوء طبقية في التعليم، بين جزء من القطاع الخاص القادر على الاستمرار في منح خدمة التعليم، وبين جزء آخر من التعليم الخاص والتعليم العام معطل ويحرم طلابه من حق التعليم، وأن يحرم الفقراء والأكثر حاجة من حق التعليم من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية”.