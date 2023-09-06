بعد رفع التعرفة.. ماذا كشف وزير الاتصالات عن "دولرة الضرائب"؟

طمأن وزير الاتصالات جوني القرم أنّ مأزق نقص المازوت في السنترالات الذي يُخرج بعضها عن الخدمة يتّجه نحو الحلحلة في حال أُقرّت السلفة المطلوبة من الحكومة غدًا.

القرم ذكّر في حديث إلى “صوت كل لبنان” أنّ التعرفة عُدلت إلّا أنّ الجباية على أساسها لم تبدأ بعد، على أن تنطلق في الخامس عشر من الجاري، لافتًا إلى أنّ أعطالًا طرأت اليوم في سنترالات قرنايل، المختارة بعبدات، ووادي خالد.

وعن ملف الانترنت الخاص غير المنظم، كشف القرم أن الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها، وبصورة خاصة في المناطق التي تتوفر فيها خدمة الإنترنت عبر أوجيرو.

ونفى القرم المعلومات التي تتحدث عن إنشاء شركة ثالثة للاتصالات خاصة بالجيش عبر نوكيا من خلال هبة أميركية، لافتًا إلى وجود شركة ثالثة مرخصة في الأساس إلا أنها لم تفعل.

وعن الموازنة الجديدة وما تحتويه من ضرائب بالدولار، أوضح القرم أن الدولرة لن تشمل الرسوم كافة، بل التجار بصورة خاصة من يدفع الضرائب على البضائع بالليرة ويستوفيها من المواطنين بالدولار، وذلك للحفاظ على توازن العرض والطلب على الدولار.