الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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بعد رفع الدّعم عن حليب الأطفال... هكذا علّق نقيب الصيادلة

منذ 37 دقيقة
نقيب الصيادلة جو سلوم
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عقب إعلان وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض رفع الدعم كلياً عن حليب الأطفال، أكّد نقيب الصيادلة جو سلّوم أنّه “يفضل عدم التعليق على الأمر الآن”، وقال لإذاعة “صوت المدى”: “لن نتناول هذا الموضوع قبل الإطلاع على كافة حيثيات وتفاصيل القرار”.

وكان الأبيض أعلن أنه “تم اتخاذ قرار برفع الدعم كليًّا عن حليب الأطفال بأنواعه كافة، لعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق”.

وأضاف: “الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين، وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين بدلالة واضحة على التهريب إلى سوريا”.

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