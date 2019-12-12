بعد قرار دفع الفوائد على الودائع الأجنبية بالليرة.. “موديز” تخفض تصنيف 3 مصارف لبنانية

في تقريرها الدوري، خفضت وكالة التصنيف العالمية “موديز” تصنيف ثلاث بنوك لبنانية بعد رفع الفوائد على الودائع الأجنبية بالليرة.

وفي التقرير الذي ترجمه موقع “راديو صوت بيروت إنترناشيونال” جاء فيه:

خفضت وكالة موديز لخدمة المستثمرين اليوم التقييم الائتماني الأساسي المستقل(BACs) وعدلت (BACs) لبنك عودة S.A.L. ، بلوم بنك S.A.L. ، وبيبلوس بنك S.A.L.، من ca إلى caa2.

وما دفع إلى هذا التخفيض هو دفع جزء من الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية بالعملة المحليةفي البنوك اللبنانية متبعين تعليمات مصرف الدولة المركزي، والذي بدوره يشكل تقصيرا في الإيداع بناء على تعريفات وكالة التصنيف الخاصة. واختتم عمل اليوم مراجعة تخفييض التصنيف الائتماني BACs وتقييم BACs المعدلة للمرة الأولى في 3 تشرين الأول.

كل التصنيفات والتقييمات الأخرى للبنوك اللبنانية الثلاثة لا تتأثر بهذا الاستنتاج.وفقا لذلك، لا تزال تصنيفات الودائع للبنوك caa2, caa3 بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة للتخفيض.

تصنيف منطقي

هذا التصنيف يأتي بعد إصدار تعميم وسيط دائري في 4كانون الأول من قبل بنك (BdL) البنك المركزي اللبناني، والذي من بين توجيهات أخرى يكلف البنوك بدفع نصف الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية التي تم وضعها قبل إصدار التعميم بعملتهم الأصلية ونصف بالليرة اللبنانية، التدابير فعالة من 5 كانون الأول ولمدة ستة أشهر.وفقا لوكالة التصنيف فإن BCA من ca يتوافق مع هذا الحدث.

تأتي تعليمات مصرف لبنان (BdL) على رأس القيود غير الرسمية المفروضة على التحويلات في الخارج والسحب بالدولار، من حسابات الودائع التي أعلنتها جمعية المصارف في لبنان في 17 تشرين الثاني، والتي تم تنفيذها من قبل البنوك اللبنانية.