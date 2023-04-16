بعد زلازل متفرّقة حول العالم.. خبير لبنانيّ يحسم الجدل!

غرّد الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر، عبر حسابه على “تويتر” قائلًا:

“الزلازل المتفرّقة حول العالم والتي يشيّع البعض أنها تنتقل من مكان إلى آخر لا تعني شيئًا على الإطلاق، والكلام عن انتقالها لا يمتّ إلى الواقع بصلة”.

نمر أضاف: “أنصح الجميع بعدم تصديق أو تتبّع أو تناقل أخبار مماثلة لأنها مغلوطة 100%”.

الزلازل المتفرّقة حول العالم والتي يشيّع البعض أنها تنتقل من مكان الى آخر لا تعني شيئاً على الإطلاق، والكلام عن انتقالها لا يمت الى الواقع بصلة. أنصح الجميع بعدم تصديق أو تتبّع أو تناقل أخبار مماثلة لأنها مغلوطة 100%. — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) April 16, 2023