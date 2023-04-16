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بعد زلازل متفرّقة حول العالم.. خبير لبنانيّ يحسم الجدل!

منذ 10 دقائق
طوني نمر

طوني نمر

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غرّد الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر، عبر حسابه على “تويتر” قائلًا:

“الزلازل المتفرّقة حول العالم والتي يشيّع البعض أنها تنتقل من مكان إلى آخر لا تعني شيئًا على الإطلاق، والكلام عن انتقالها لا يمتّ إلى الواقع بصلة”.

نمر أضاف: “أنصح الجميع بعدم تصديق أو تتبّع أو تناقل أخبار مماثلة لأنها مغلوطة 100%”.

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