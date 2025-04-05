بعد ساعة و20 دقيقة من المشاورات.. أورتاغوس تغادر دون أي تصريح

نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس خلال لقاء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا

وصلت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في تمام الموعد المحدّد لها عند الساعة الثامنة صباحًا.

وبعد ساعة و20 دقيقة من المشاورات غادرت أورتاغوس بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.

وفي التفاصيل استهلت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس زيارتها المسؤولين اللبنانيين، بلقاء رئيس الجمهورية جوزف عون صباح اليوم في قصر بعبدا.

هذا ووصلت اورتاغوس إلى بيروت بعد ظهر أمس الجمعة 4\4\2025 للقاء المسؤولين اللبنانيين، كما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وفي وقت سابق قالت مصادر رفيعة المستوى لـ”صوت بيروت إنترناشيونال”،ان الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ستصل إلى بيروت، على أن تلتقي المسؤولين اللبنانيين بعد غدا الجمعة. وستعبر اورتاغوس عن قراءة ادارتها لتطورات الوضع اللبناني لا سيما بالنسبة إلى نزع السلاح غير الشرعي واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بكامل تفاصيله.

زيارة أورتاغوس الثانية إلى لبنان سبقتها موجة تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، كان آخرها عملية اغتيال استهدفت قياديّاً في حركة “حماس” الفلسطينية، بمدينة صيدا جنوبي لبنان.