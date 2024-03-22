بعد سقوط إمرأة في "ريغار".. جمعية "اليازا" تدعو المجتمع الأهلي لاتخاذ الخطوات اللازمة

أشارت جمعية “اليازا” في بيان، الى ان “امرأة سقطت منذ يومين في ريغار مفتوح عند مستديرة الحايك في سن الفيل وقد أثار ذلك قلقًا بالغًا حيال خطورة هذه الظاهرة التي تعرض سلامة الناس للخطر”، معتبرة “إن تكرار هذه الكوارث في مناطق مختلفة يسلط الضوء على التحديات التي تواجه السلامة المرورية في البلد، ففتحات مياه الصرف المكشوفة تمثل خطرًا كبيرًا يُهدد حياة المشاة وسائقي السيارات على حد سواء”.

ودعت “اليازا” السلطات المعنية والمجتمع الأهلي لاتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة من أجل سد هذه الفتحات وتأمينها بشكل صحيح تفاديًا لوقوع المزيد من الضحايا”.

ولفتت الى انها “قدمت سابقًا اخبارًا الى النيابة العامة التمييزية مطالبةً بمعاقبة السارقين الذين يقومون بسرقة غطاءات الصرف الصحي وأغطية قنوات المياه. فالسرقة العشوائية لهذه الأغطية ليست فقط عملًا غير قانوني، بل تعتبر أيضًا خطرًا يهدد سلامة الناس وخاصة المشاة والأطفال”.

لذلك تكرر اليازا مطالبتها للسلطات المختصة تشديد الإجراءات القانونية ضد السارقين، وتفعيل الرقابة من اجل توفير بيئة آمنة للجميع على الطرقات.