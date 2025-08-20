بعد سقوط عمر سنجر من المظلة الشراعية... بيان للدفاع المدني

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ فرقها البحرية والبريّة تمكنت عصر اليوم من انتشال جثة مواطن قضى إثر سقوطه من مظلّة شراعية مقابل شاطئ جونية.

وأوضحت في بيان أنّ غرفة العمليات المركزية تلقت عند الساعة الرابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة بلاغاً عن سقوط أحد ممارسي الألعاب البهلوانية من مظلة شراعية فوق الشاطئ. وعلى الفور توجّهت فرق متخصصة من وحدة الإنقاذ البحري ومن مركز جونية البري إلى المكان، وبعد عملية مسح دقيقة عُثر على الضحية على بُعد نحو 15 متراً من الشاطئ، حيث تبيّن أنه قد فارق الحياة.