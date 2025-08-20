الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد سقوط عمر سنجر من المظلة الشراعية... بيان للدفاع المدني

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2025 6:15 مساءً
A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ فرقها البحرية والبريّة تمكنت عصر اليوم من انتشال جثة مواطن قضى إثر سقوطه من مظلّة شراعية مقابل شاطئ جونية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد
    حنين السيد: وزير المالية وقع التصفيات العائدة لمراكز الخدمات الإنمائية والمشاريع الكبرى
    قائد "اليونيفيل" التقى المطران عبد الله
    قائد "اليونيفيل" التقى المطران عبد الله: نعمل على استعادة الأمن والاستقرار
    شحادة استقبل ريزا... وتحضيرات لزيارة وفد فرانكوفوني
    وزير المهجّرين يلتقي عمران ريزا.. وهذا ما تم بحثه

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام