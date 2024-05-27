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بعد سلسلة الإعتداءات الاسرائيلية وآخرها استهداف منزل.. كيف جاء ردّ حزب الله؟

منذ 20 دقيقة
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أفادت مصادر مطلعة الى أن الطيران الحربي المعادي أغار قرابة الخامسة الا ثلث من عصر اليوم الاثنين، مستهدفاً وعلى دفعتين، منزلاً في محلة خلة مشتى في مدينة بنت جبيل.

كما أغار مستهدفاً مبنى عند مفرق بلدة الطيري باتجاه صف الهوا – بنت جبيل مما ادى الى تدميره.

في المقابل، أعلن “حزب الله” في بيان له، عن استهداف مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي بعد رصدها تدخل إلى أحد المباني في مستعمرة المطلّة، مؤكداً عن وقوع إصابات.

وجاء في البيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌والشريفة، وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في بلدة عيترون، وبعد رصد مجموعة من جنود العدو تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستعمرة المطلّة استهدفها مجاهدونا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة”.

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