بعد شكاوى الأهالي.. أسامة سعد يتحرّك لمعالجة أزمة انقطاع المياه في عبرا!

منذ ساعتين
مياه- تعبيرية

تابع الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب الدكتور أسامة سعد أزمة انقطاع مياه الشفة عن أحد أحياء بلدة عبرا، بعدما تلقّى سلسلة شكاوى من الأهالي الذين عبّروا عن معاناتهم اليومية جراء انقطاع المياه منذ أيام، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها المواطنون.

وقد أجرى النائب سعد اتصالات متتالية مع المعنيين في “مؤسسة مياه الجنوب” لمتابعة تفاصيل الأزمة، حيث أوضح المسؤولون أن الانقطاع ناجم عن عطل طارئ في المضخة الرئيسية المغذية للحي.

ووعدت المؤسسة بالإسراع في تصليح العطل وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن، على أن يتم تأمين ضخ موقت من مضخة أخرى لتلبية حاجات السكان ريثما يُستكمل الإصلاح الكامل.

ويأتي تحرّك سعد في إطار متابعته الدائمة لشؤون مدينة صيدا وضواحيها، وسعيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لتأمين الحلول السريعة والعملية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

