بعد شكاوى عبر “الواتساب”.. ختم معمل “شومان” للدجاج بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان اليوم، انه “بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وبعد ورود شكاوى عبر “الواتساب” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول سعر كيلو صدر الدجاج من معمل “شومان”، توجهت فرق من مديرية حماية المستهلك الى المعمل وتم التحقيق بالموضوع وتبين أن السعر مرتفع جدا وغير مبرر بحسب القوانين المرعية الإجراء.

وقد تم حجز البضائع والختم عليها بالشمع الأحمر بإشارة من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، وعلى اثرها تم توقيف صاحب المعمل”.

وتوجه نعمه “بالشكر الى القضاء وطلب منهم مصادرة البضائع وتسليمها لبلدية المنصورية ليتم توزيعها على المؤسسات الخيرية والفقراء”.

وأكد انه “لأول مرة يتم إيقاف صاحب معمل والحجز على البضائع”، محذرا “التجار من التلاعب بالأسعار”، قائلا: “ممنوع استغلال المواطن ومخالفة القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وتخطي نسبة هامش الربح، وإلا سنطلب توقيف التاجر لمدة قد تصل الى شهر بالإضافة الى غرامة مالية كبيرة ومصادرة البضائع، والحبل عالجرار”.

اوكان قد صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي

بتاريخ اليوم 8/5/2020، وبناء على طلب رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء في مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بمؤازرة مراقبين من هذه الوزارة للكشف على أسعار منتجات شومان (دجاج ومشتقاتها) التابعة لشركة Lebanese Poultry Company S.A.L في المنصورية -المتن، والذي كان حرر في حق صاحبها ومديرها (ر.ف) بتاريخ 6 الجاري محضر ضبط حول رفع الأسعار حيث تبين عدم تقيده بالأسعار القانونية حتى تاريخه.

بمراجعة القضاء المختص أشار بختم أحد البرادات المعد لتسويق البضائع الموضبة داخل الشركة بالشمع الأحمر وفتح محضر واستماع افادة صاحب ومدير الشركة المذكورة ومراجعته.