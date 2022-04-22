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بعد صدور مذكرة فرنسية دولية للقبض عليه… كارلوس غصن “متفاجئ”

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2022 10:31 صباحًا
كارلوس غصن

كارلوس غصن

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قال متحدث باسم المدير التنفيذي السابق لشركتي رينو ونيسان كارلوس غصن إن غصن “فوجئ” بتقارير إعلامية نُشرت في وقت سابق عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمرا دوليا بالقبص عليه.
وأضاف المتحدث باسم غصن لـ”رويترز” “هذا أمر مفاجئ.. غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية”.

جاء رد المتحدث باسم غصن بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام فرنسية أن المدعين الفرنسيين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق غصن.

وقال مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير بباريس لصحيفة وول ستريت جورنال إن قاضي التحقيق أصدر خمس مذكرات دولية بالقبص على غصن والمالكين الحاليين أو المديرين السابقين للشركة العمانية سهيل بهوان للسيارات، وهي موزع سيارات في السلطنة.

وتقول المذكرات إن غصن قام بتحويل ملايين الدولارات من أموال رينو من خلال موزع السيارات العماني لاستخدامه الشخصي بما في ذلك شراء يخت.

وقال غصن لرويترز في مقابلة العام الماضي إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن في مذكرة الإنتربول التي تمنعه ​​من السفر خارج لبنان.

    المصدر :
  • رويترز

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