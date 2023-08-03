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بعد صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة.. إليكم نسب النجاح

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2023 6:57 مساءً
الامتحانات الرسمية في لبنان

الامتحانات الرسمية في لبنان

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بدأ منذ بعض الوقت صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي علوم الحياة والعلوم العامة، ويمكنكم الإطلاع على النتائج عبر الدخول الى الموقع الرسمي للوزارة : www.mehe.gov.lb.

وأتت نسب النتائج بين القطاعين العام والخاص على الشكل التالي:

– علوم عامة في القطاع الخاص: 95,81 في المئة

– علوم عامة في القطاع الرسمي: 81,46 في المئة

– علوم حياة في القطاع الرسمي: 90,16 في المئة

– علوم عامة طلبات حرة: 29,31 في المئة

وكانت قد بلغت نسبة النجاح في الإنسانيات ٧٠،١١ في المئة، وفي الاجتماع والاقتصاد ٨٩،١٣ في المئة.

ورغم دعوة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، المرشحين والأهالي إلى عدم إطلاق النار ، حرصا على سلامة المواطنين وأملاكهم، اندلعت أصوات المفرقعات في مختلف المناطق اللبنانية دون استثناء وتخللها تلقات نارية من أسلحة حربية ابتهاجاً وفرحاً بالنجاح.

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