بعد صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة.. إليكم نسب النجاح

بدأ منذ بعض الوقت صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي علوم الحياة والعلوم العامة، ويمكنكم الإطلاع على النتائج عبر الدخول الى الموقع الرسمي للوزارة : www.mehe.gov.lb.

وأتت نسب النتائج بين القطاعين العام والخاص على الشكل التالي:

– علوم عامة في القطاع الخاص: 95,81 في المئة

– علوم عامة في القطاع الرسمي: 81,46 في المئة

– علوم حياة في القطاع الرسمي: 90,16 في المئة

– علوم عامة طلبات حرة: 29,31 في المئة

وكانت قد بلغت نسبة النجاح في الإنسانيات ٧٠،١١ في المئة، وفي الاجتماع والاقتصاد ٨٩،١٣ في المئة.

ورغم دعوة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، المرشحين والأهالي إلى عدم إطلاق النار ، حرصا على سلامة المواطنين وأملاكهم، اندلعت أصوات المفرقعات في مختلف المناطق اللبنانية دون استثناء وتخللها تلقات نارية من أسلحة حربية ابتهاجاً وفرحاً بالنجاح.