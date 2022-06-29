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بعد صرخة وزير البيئة.. حملة لأمن الدولة لمكافحة حرق الاطارات

منذ ساعة واحدة
امن الدولة

امن الدولة

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اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان أنه “بعد تفاقم قضيّة حرق الإطارات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبعد استفحال الحلول مع المرتكبين الذين يبغون الربح الماديّ خارج الإطار البيئيّ والقانونيّ، وبعد الصرخات البيئيّة التي أطلقها وزير البيئة، بدأت المديريّة العامّة لأمن الدّولة حملة لمكافحة هذه الآفة في مختلف المناطق اللبنانيّة”.

وكشفت انه “فجر اليوم الأربعاء 29 حزيران، أوقفت دوريّة لأمن الدّولة في النبطيّة، ثلاث شاحنات من نوع بيك آب على متنها ثمانية شبّان، محملة بنحو 360 اطارا، وبعد اقتيادهم إلى مديريّة النبطية الإقليمية، أفاد الموقوفون الثمانية بأنهم يُحضرون الإطارات لإحدى المعامل الصناعية، حيث يتم تحويلها إلى زيوت للسيارات، أُخذت إشارة القضاء المختص، والتحقيقات جارية حتى الساعة لكشف الملابسات”.

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