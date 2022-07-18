بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان

أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قراراً نقَل بموجبه السفير العراقي لدى لبنان حيدر البراك، من مركز السفارة في بيروت إلى وزارة الخارجية في بلاده.

وعلم موقع mtv أنه بعد الضجة التي أثيرت حول الصور المتداولة لسفير دولة العراق المعتمد في لبنان أثناء اطلاق قذيفة RPG في الهواء محاطاً بعدد من المسلحين في احدى المناطق اللبنانية، كان وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيّة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وذلك بعدما تم التحقق من قبل “الداخلية” والأجهزة الامنية التابعة لها من دقة الصور حيث تبين انه وبالفعل فقد قام السفير العراقي بتاريخ ١١-٧-٢٠٢٢ بزيارة بلدة طاريا مع عدد من الشبان ومرافقيه وتمّ اطلاق النار بواسطة أسلحة حربية مختلفة.