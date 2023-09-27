بعد صيف سياحيّ بامتياز.. العينُ على "موسم الأعياد"

أكّد أمين سرّ نقابة أصحاب مكاتب السّفر والسياحة ريمون وهبة أنّ “صيف 2023 كان ممتازًا ليس فقط بالنسبة لقطاع السّفر وإنّما في مختلف القطاعات في لبنان، فالسياحة حقّقت أرقامًا قياسيّة خصوصًا في عزّ الموسم بين تمّوز وأيلول”.

وأضاف وهبة في حديث لموقع mtv، أنّه “مع انقضاء الصيف والعودة إلى المدارس، خفّت حركة السفر بطبيعة الحال، ولكنّنا مستمرّون بزخم وتفاؤل الصّيف، ونتوقّع حركة مشابهة للصيف في موسم الأعياد”.

واعتبر وهبة أنّ “السائح الذي يزور لبنان هو تمامًا كالرأسمال، أي أنه يتواجد حيث الهدوء والأمان، والمغتربون والسيّاح الذين زاروا لبنان سيعودون لأنهم عرفوا أنّ الصّورة السلبية التي تُسوّق عنه ليست صحيحة، ويُمكن الاستمتاع بالسياحة في لبنان رغم كلّ شيء، فضلًا عن أنهم باتوا يعرفون جيّدًا المناطق الآمنة والسياحية بامتياز”، مشيرًا إلى أنّ “غالبية السيّاح العرب الذين يزورون لبنان هم من الجنسيّات الأردنية والمصرية والعراقية والليبية والفلسطينيّة، وإن انتُخب رئيسٌ للبنان فإنّ ذلك سيشجّع على عودة السّائح الخليجي”.

وردًّا على سؤال عن أسعار تذاكر السّفر المُرتفعة، يلفت وهبة إلى أنّ “الأمر مرتبطٌ بالمواسم، وعندما يزيد الطّلب على السفر تكون الأسعار مرتفعة خصوصًا في الصيف، أمّا في المواسم والأشهر الأخرى فالأسعار تكون أقلّ”.