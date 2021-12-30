الخميس 26 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 30 ديسمبر 2021 |
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بعد ضبط شحنة الكبتاغون.. مولوي يتواصل مع الجهات الأمنية الكويتية

منذ 13 دقيقة
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة الى دولة الكويت.

وفي هذا الإطار، تواصل مولوي مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت مثنياً على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر الانجاز الامني بالامس عبر إحباط عملية التهريب.

وأكد الوزير مولوي على جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وأبرق الوزير مولوي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح مهنئا إياه على توليه منصبه الجديد في وزارة الداخلية.

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