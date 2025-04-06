بعد ضجة تلفزيون لبنان.. بيان من المركز الكاثوليكي للاعلام

أصدر المركز الكاثوليكي للإعلام بيانًا، اليوم الأحد، عبّر فيه عن “استغرابه للضجّة المفتعلة” التي أُثيرت خلال اليومين الماضيين، عقب الحديث عن منع إعلامية محجّبة من الظهور على شاشة تلفزيون لبنان، معتبرًا أن الحملة أخذت منحى غير بريء عبر إطلاق اتهامات في غير محلها، لا سيما في ما يتعلق بادعاءات عن ظهور مذيعات يرتدين رموزًا دينية مسيحية كالصليب.

وجاء في البيان أن “الحديث عن ظهور مذيعات على الشاشة مع رموز مسيحية هو محاولة لتصوير تلفزيون لبنان وكأنه يمثل طائفة دون سواها، بينما هو شاشة وطنية جامعة لا تتبنّى أي رموز دينية منذ تأسيسها”.