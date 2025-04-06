الأحد 8 شوال 1446 ﻫ - 6 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد ضجة تلفزيون لبنان.. بيان من المركز الكاثوليكي للاعلام

منذ 6 دقائق
تلفزيون لبنان

تلفزيون لبنان

A A A
طباعة المقال

أصدر المركز الكاثوليكي للإعلام بيانًا، اليوم الأحد، عبّر فيه عن “استغرابه للضجّة المفتعلة” التي أُثيرت خلال اليومين الماضيين، عقب الحديث عن منع إعلامية محجّبة من الظهور على شاشة تلفزيون لبنان، معتبرًا أن الحملة أخذت منحى غير بريء عبر إطلاق اتهامات في غير محلها، لا سيما في ما يتعلق بادعاءات عن ظهور مذيعات يرتدين رموزًا دينية مسيحية كالصليب.

وجاء في البيان أن “الحديث عن ظهور مذيعات على الشاشة مع رموز مسيحية هو محاولة لتصوير تلفزيون لبنان وكأنه يمثل طائفة دون سواها، بينما هو شاشة وطنية جامعة لا تتبنّى أي رموز دينية منذ تأسيسها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي
    الراعي: المطلوب أن تتنازل الطوائف للدولة لا الدولة للطوائف
    ربطة الخبز وجودة الرغيف
    نقيب الأفران يطمئن: لا زيادة في سعر ربطة الخبز!
    طقس لبنان
    أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟

    الأكثر قراءة

    سلاح "حزب الله"
    الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
    عقوبات أميركية - تعبيرية
    تحذير!.. مسؤول لبناني بارز تحت الرادار الأميركي
    مستوطنون إسرائيليون متدينون يمارسون طقوس "ذبح البقرة الحمراء" أمام المسجد الأقصى في القدس (موقع “ميدل إيست آي” البريطاني)
    "الأقصى في خطر".. حماس تستنفر الأمة لمنع ذبح القرابين وتدعو للرباط المكثف