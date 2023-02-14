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بعد ضجّة ارتفاع سعر "البصل".. وزارة الزراعة تكشف عن السبب!

منذ ساعة واحدة
ارتفاع في سعر البصل

ارتفاع في سعر البصل

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تعقيبًا على الارتفاع الحاصل في سعر منتج البصل داخل الأسواق اللبنانية، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة في بيان، أن “السبب مردّه ارتفاع كلفة النقل والشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع زيادة الصادرات اللبنانية من منتجات زراعية وغيرها، بسبب تدني سعر صرف العملة الوطنية على حساب الدولار الأميركي، ما شجع عمليات التصدير باتجاه الدول المجاورة أكثر فأكثر، حتى قاربت ضعفي نسبة السنوات السابقة”.

“ويضاف إلى ذلك تدني واردات المنتج، رغم أن عملية استيراده من جميع دول العالم تعتبر متاحة في الفترة الممتدة بين 15 كانون الأول إلى 31 آذار من كل عام، وذلك استنادا لقرار وزير الزراعة رقم 1/24 تاريخ 29/9/2021”.

وختم البيان: “يهم وزارة الزراعة أن تؤكد حرصها على تأمين الدعم إلى المزارعين ومساندة المستهلك اللبناني في الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها، وتتمنى على جميع الإدارات والأجهزة المختصة التفاعل الفوري من أجل حماية المستهلك اللبناني عبر تطبيق القوانين المرعية الإجراء في حق جميع المخلين بالقطاعات المختصة بالأمن الغذائي بشكل عام، وقطاعي الزراعة والصناعة بشكل خاص التي تعتبر رافعة الإقتصاد اللبناني نحو إقتصاد منتج”.

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