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بعد ضربة مخيم رفح... بيان من "الخارجية اللبنانية"

منذ ساعتين
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين، (الثلاثاء 28-5-2024)، بيان جاء فيه: “ندين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مجازره بحقّ المدنيين العُزّل في قطاع غزّة، والتي كان آخرها الاستهداف المُتعمّد لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر تابع لوكالة “الأونروا” شمال غرب مدينة رفح الفلسطينيّة، وراح ضحيّته عشرات الشهداء والجرحى، في تحدٍّ صارخ لقرار محكمة العدل الدوليّة الذي صدر مؤخرا” حول مطالبة إسرائيل وقف عمليّاتها العسكريّة في رفح”.

وأَضاف البيان، “إنّ هذه الاعتداءات تُعدّ انتهاكًا واضحًا وخطيرًا للقوانين الدوليّة، وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة، وجريمة من جرائم الحرب والإبادة الجماعيّة، ومن شأنها أن تُعيق مساعي التوصّل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتُضاعف الأزمة الإنسانيّة في غزة، كما تُهدّد بتوسيع رقعة الصراع واشتعاله في المنطقة”.

وتابع، “تدعو الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرّك بشكل فوري وفاعل لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدوليّة، في سبيل وضع حدٍ لهذه الكارثة الإنسانيّة”.

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