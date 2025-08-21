الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
بعد طرح الخطة الأميركية.. هل ستتجاوب إسرائيل مع باراك؟

منذ 49 دقيقة
المبعوث الأميركي توم باراك

نقلت “أكسيوس” عن مسؤولين أن المبعوث الأميركي توم باراك ناقش مع إسرائيل القيام بخطوات بموازاة نزع سلاح حزب الله.

وأضافت المعلومات أن “خطة أميركية تدعو إسرائيل لوقف مؤقت للضربات “غير العاجلة” في لبنان”.

وكشفت أن “برّاك اقترح على إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس في لبنان. وأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيكون رداً على خطوات نزع سلاح حزب الله”.

كما يقترح الحل الأميركي إقامة “خطة ترامب الاقتصادية” في جنوب لبنان.

وتابعت “أكسيوس”، “إسرائيل تبدو مستعدة لمنح “فرصة” للخطة الأميركية في لبنان، وتعتقد أن قرار مجلس الوزراء اللبناني بشأن سلاح حزب الله كان تاريخياً”.

