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بعد ظهور أول حالة كوليرا في لبنان... فنج: نعمل على أخذ التدابير الوقائية السريعة

منذ 41 دقيقة
النائب ​رامي فنج​

النائب ​رامي فنج​

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غرد النائب رامي فنج عبر حسابه على “تويتر” كاتباً: “ظهور اول حالات الكوليرا في لبنان بعد انتشارها في سوريا والعمل على اخذ كل التدابير الوقائية السريعة”.

يذكر أنه أعلنت وزارة الصحة العامة، الخميس 10/7/2022، تسجيل إصابة أولى بمرض الكوليرا في محافظة عكار شمالي البلاد، لافتة إلى أنّ حالة المصاب مستقرّة، وهو يتلقّى العلاج في المستشفى.

وأفادت الوزارة في بيان بأنّ هذه الإصابة التي سُجّلت في الخامس من تشرين الأول الحالي تُعَدّ الحالة الأولى في لبنان منذ عام 1993، تاريخ آخر تفشّ للكوليرا فيه.

ومن أجل ذلك، عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء المعنيين، حضره ممثلون عن منظمات دولية وعن نقابتَي الأطباء والتمريض وعن الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الطاقة والمياه ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء ومؤسسة الصليب الأحمر.

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