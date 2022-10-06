الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد ظهور إصابات باليرقان... فحص لمياه الشرب في الضنية

منذ 35 دقيقة
الضنية

الضنية

A A A
طباعة المقال

بدأ الجهاز الصحّي في اتحاد بلديات الضنية بإشراف رئيسه الدكتور محمد سلمى، بالتعاون مع بلدية بخعون، بأخذ عينات من مياه الشرب من نبعي الزحلان وسير ونقلها إلى مختبر غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس من أجل فحصها والتأكد من سلامتها، بعد شكوك بتلوثها إثر ظهور إصابات بمرض الكبد الفيروسي المعروف باليرقان، بمعدل 3 إلى 5 إصابات يومياً في الأيّام الأخيرة، في بلدات بخعون وحرف السياد ومراح السراج وكفرشلان التي تتغذى أحياء واسعة منها بمياه نبع الزحلان.

وكان رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية قد أجرى إتصالاً مع رئيس الغرفة توفيق دبوسي طالباً منه المساعدة في فحص مياه النبعين المذكورين في المختبر الموجود في الغرفة، وقد أبدى دبوسي كل إستعداد لذلك.

وينتظر أن تظهر نتائج الفحوصات في غضون 24 ساعة تقريباً.

    المزيد من أخبار لبنان

    القضاء
    إخلاء سبيل بدري ضاهر من دون كفالة
    ترسيم الحدود
    الحزب خلف الدولة ترسيمياً: ارتضى الاعتراف بإسرائيل؟!
    اقتحام المصارف لبنان
    مسلسل اقتحامات المصارف تابع... مودعان يقتحمان بنك "ميد"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"
    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
    سينتيا زرازير
    بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها