بعد ظهور إصابات باليرقان... فحص لمياه الشرب في الضنية

بدأ الجهاز الصحّي في اتحاد بلديات الضنية بإشراف رئيسه الدكتور محمد سلمى، بالتعاون مع بلدية بخعون، بأخذ عينات من مياه الشرب من نبعي الزحلان وسير ونقلها إلى مختبر غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس من أجل فحصها والتأكد من سلامتها، بعد شكوك بتلوثها إثر ظهور إصابات بمرض الكبد الفيروسي المعروف باليرقان، بمعدل 3 إلى 5 إصابات يومياً في الأيّام الأخيرة، في بلدات بخعون وحرف السياد ومراح السراج وكفرشلان التي تتغذى أحياء واسعة منها بمياه نبع الزحلان.

وكان رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية قد أجرى إتصالاً مع رئيس الغرفة توفيق دبوسي طالباً منه المساعدة في فحص مياه النبعين المذكورين في المختبر الموجود في الغرفة، وقد أبدى دبوسي كل إستعداد لذلك.

وينتظر أن تظهر نتائج الفحوصات في غضون 24 ساعة تقريباً.