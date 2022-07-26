الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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بعد عرض الفيول الإيراني.. كيف علّق وزير الطاقة؟

منذ ساعة واحدة
وزير الطاقة ​وليد فياض

وزير الطاقة ​وليد فياض

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أبدى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال دكتور وليد فياض ترحيبه، كوزارة، بأيّ هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، “ونحن في هذا الاطار جهّزنا مواصفات الفيول اللازم لمعامل الانتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الالكتروني”.

وجاء كلام فياض، ردّاً على سؤال على كلام أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله عن الاستعداد لتأمين الفيول الإيراني.

وأضاف فياض: “إن معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل ليتر فيول، وذلك ليس خافياً على أحد وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الاضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين…”.

وختم: “أمّا عملياً، فحدّدت المادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة الأصول لقبول الهبات وذلك بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، وليس في وزارة الطاقة”.

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