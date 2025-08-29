بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية.. الجيش يوقف مرتكب جريمة الدامور!

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنه:

“بتاريخ 29 / 8 / 2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون – عاليه المواطن (م.ت.) ووالده (ص.ت.)، وذلك بعدما أقدم الأول بتاريخ 28 / 8 / 2025 على إطلاق النار على المواطن (خ.ا.م.) في منطقة الدامور – الشوف، ما أدى إلى استشهاده.

وأشار البيان إلى أنّ الدورية ضبطت في حوزة الموقوفَين السلاح الحربي المستخدم في الجريمة، حيث سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.”

