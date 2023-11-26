الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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بعد عملية رصد ومراقبة.. توقيف مروّجي مخدرات في الشمال

منذ ساعة واحدة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المواد المخدرة في منطقة طرابلس.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت إلى تحديد هويتيهما، وهما كل من: ص. ح. (مواليد العام 2003، لبناني)، ب. ع. (مواليد العام 2003، لبناني).

بتاريخ 16-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة المحمرة، وبتفتيشهما تم ضبط: /23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز كوكايين، كمية من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالى /748/ غ. وهاتفين خليويين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في منطقة طرابلس.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

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