بعد عودة انتشار كورونا في لبنان... هل يقفل البلد مجدداً؟

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض على ضرورة “استكمال أخد جرعات لقاح “كورونا”، فمراكز اللقاح منتشرة في مختلف المناطق”، معتبراً، في مؤتمر صحافي تطرّق فيه الى الإجراءات التي تُتّخذ لمكافحة “كورونا” وجدري القرود والتهاب الكبد الفيروسي في لبنان، أنه لن يصار الى “إقفال البلد بسبب “كورونا”، والمسؤولية تقع على عاتق كلّ فرد، وطالما أنّ الوضع في المستشفيات تحت السيطرة فلن نلجأ الى خيار الإقفال، ولكنّ التوجه هو الى المزيد من التشدّد في الإجراءات الوقائية”، وأضاف “نتعامل مع متحوّر شديد وسريع الإنتقال وعلى من يُصاب أو من يشكّ في إصابته بـ”كورونا” أن يعزُل نفسه”.

وفي سياق متَّصل، أشار أبيض الى أنّه “أصبح فحص جدري القرود موجوداً في لبنان، وقد حضّرنا وحدات خاصة في المستشفيات مختلفة عن وحدات “كورونا” للمرضى”.

وعن إلتهاب الكبد الفيروسي، قال: “سجّلنا انحساراً في الحالات ولكن نتخوّف من تكرار ما حصل، وسبب الإصابات هو التلوّث، وقد كثّفنا الفحوصات ونتشدّد في موضوع سلامة المياه”.

وفي موضوع آخر، أوضح أبيض أنّ “لقاحات الحجّ ستكون متوفّرة في الصيدليّات خلال يومين، وخيارنا كان رفع الدّعم عن هذه اللقاحات لكي تصل الى الجميع”.