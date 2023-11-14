الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد غرق الشوارع بالمياه الآسنة.. دعوة لإعلان حال طوارئ بيئية في صيدا

منذ دقيقتين
مدينة صيدا

مدينة صيدا

A A A
طباعة المقال

طالب النائب عبد الرحمن البزري كلًا من وزير البيئة ورئيس بلدية صيدا بـ”ضرورة إعلان حال طوارئ بيئية في مدينة صيدا وضواحيها نتيجة لارتفاع منسوب المياه الآسنة وغرق العديد من الشوارع والأحياء، وتضرر المؤسسات والمحلات التجارية وحتى بعض المنازل”، معتبرًا أن “ما حصل هو نتيجة لأخطاء تراكمية في إدارة ملف النفايات في المدينة وفي اتحادها”.

وأكّد البزري في بيان “أن صيدا تحتاج إلى حلٍ سريع يسمح لها بالتعاقد مع شركة جمع نفايات جديدة تكون قادرة على تحمّل المسؤولية، كما تحتاج لآليةٍ لضبط الدخول غير المشروع للنفايات إلى شوارعها من المناطق المجاورة”، داعيًا “كلا من محافظ الجنوب ورئيس اتحاد بلديات صيدا- الزهراني لإجراء ما يلزم لكي تتحمّل كافة البلديات مسؤولياتها بهذا الملف الحيوي والحساس، والذي يُشكّل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المكتب السياسي الكتائبي
    "الكتائب": نحتاج إلى مظلّة حماية طارئة لمواجهة اعتداءات الداخل والخارج
    أرولدو لاثارو
    لاثارو زار بري وميقاتي: قلق عميق إزاء احتمال توسّع نطاق التصعيد في الجنوب
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    جبهة الجنوب لم تهدأ.. فيديو لـ "صوت بيروت" يُواكب آخر تطورات الميدان

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
    تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟