بعد غرق الشوارع بالمياه الآسنة.. دعوة لإعلان حال طوارئ بيئية في صيدا

طالب النائب عبد الرحمن البزري كلًا من وزير البيئة ورئيس بلدية صيدا بـ”ضرورة إعلان حال طوارئ بيئية في مدينة صيدا وضواحيها نتيجة لارتفاع منسوب المياه الآسنة وغرق العديد من الشوارع والأحياء، وتضرر المؤسسات والمحلات التجارية وحتى بعض المنازل”، معتبرًا أن “ما حصل هو نتيجة لأخطاء تراكمية في إدارة ملف النفايات في المدينة وفي اتحادها”.

وأكّد البزري في بيان “أن صيدا تحتاج إلى حلٍ سريع يسمح لها بالتعاقد مع شركة جمع نفايات جديدة تكون قادرة على تحمّل المسؤولية، كما تحتاج لآليةٍ لضبط الدخول غير المشروع للنفايات إلى شوارعها من المناطق المجاورة”، داعيًا “كلا من محافظ الجنوب ورئيس اتحاد بلديات صيدا- الزهراني لإجراء ما يلزم لكي تتحمّل كافة البلديات مسؤولياتها بهذا الملف الحيوي والحساس، والذي يُشكّل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم”.