بعد غرق الطرقات أمس.. حمية: الجميع مسؤول في هذا الملف

للمرة الثانية خلال فترة شبه قريبة يعاني المواطن مع دخوله فصل الشتاء من حتمية الغرق، وفي المقابل أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أن “طرقات لبنان بأكلمها لم تغرق، باستثناء أوتوستراد جونية، ما يعني أن المشكلة موضعية، والطرقات الباقية، كالناعمة، الأوزاعي، أنطلياس، وغيرها جاهزة لاستقبال فصل الشتاء وغزارة الأمطار”.

ولفت حمية، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى أن “المياه التي غمرت الطرقات أمس كانت موحلة، ما يعني أنها قادمة من الجبل، ومن ضفاف الأنهار بشكل خاص، وهنا، ثمّة مسؤولية على وزارة الطاقة والبلديات لرفع التعديات الحاصلة، بالإضافة إلى تنظيف أقنية الطرقات الداخلية، لأن الطرقات الدولية وحدها من مسؤولية وزارة الأشغال والنقل”.

وإذ أكّد حمية أن الجميع مسؤول في هذا الملف، شدّد على أن وزارة الأشغال تقوم بواجباتها، وعدم غرق الطرقات الأخرى خير مثال، والمطلوب من كل مسؤول القيام بواجباته.

لا يهتم اللبنانيون إلى تقاذف التهم والمسؤوليات، وجل همهم ينصب على المعالجة ووضع الخطط لمواجهة شتاء سيكون صعباً على كافة الصعد، منها التدفئة، ومن الضروري أن تنصرف الوزارات المعينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى وضع الملفات المرتبطة بفصل الشتاء على رأس أولويات عملهم، لأن لدى اللبنانيين ما يكفيهم من أزمات ومآسي.