بعد غرق المطار بمياه الشتاء.. "أسئلة" من ديوان المحاسبة لوزير الأشغال!

حرّك “اجتياح” مياه الأمطار قاعات مطار رفيق الحريري الدولي بشكل “غير مألوف” “ديوان المحاسبة”، الذي وجَّه مذكّرة إلى وزير الأشغال العامة والنقل على حمية، خصوصًا وأنّ المشهد “يُظهِر خللاً في صيانة منشآت المطار وقاعاته وتجهيزاته وهو ما لا يليق بمؤسسات الدولة ومواطنيها والقيّمين عليها بأي شكل من الأشكال”.

المذكَّرة تضمّنت أسئلة عدة عن أسماء الشركات التي تتولّى الصيانة والجهة التي قامت بتكليفها، وعمّا إذا كانت الوزارة باشرت بإجراء التحقيقات للوقوف على حقيقة ما جرى وأسباب حصوله، ومحاسبة المسؤولين عنه وتحميلهم كلفة الاضرار الحاصلة؟

وطلب “الديوان” من الوزير الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة خلال أسبوعين بغية تحديد وتسمية المسؤولين عمّا حصل واتّخاذ الإجراءات اللازمة بالشأن.