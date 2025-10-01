الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!

منذ 3 دقائق
ذكرت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أنه إذا وافقت حركة “حماس” على خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيبدأ التركيز على لبنان. وإذا لم توافق، فهناك ضوء أخضر أميركي لمزيد من العنف مع الفلسطينيين بانتظار ما سيحصل في لبنان. وكشفت أن المعطيات الغربية تفيد بأن لبنان لم يعد يُتكل عليه للقيام بالخطوات المطلوبة.

وفي واشنطن، أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أن التطبيع في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا بوجود “حزب الله”، قائلًا: “لا يمكن التطبيع في الشرق الأوسط إلا بإبعاد “حزب الله” عن طاولة المفاوضات”. وقال: “إذا كنتم تريدون التطبيع، فانزعوا سلاح حزب الله بطريقة أو بأخرى”.

