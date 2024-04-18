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بعد غياب السعودية عن فرنجية.. غابت الأميركيّة عن باسيل

منذ 37 دقيقة
لقاء سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان

لقاء سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان

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في وقت غاب السفير السعودي وليد البخاري عن لقاء اللجنة الخماسيّة مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة أمس، لأسبابٍ صحيّة، لوحظ أنّه حضر اجتماع “الخماسيّة” مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم.

في المقابل، غابت السفيرة الأميركية ليزا جونسون عن اللقاء مع باسيل، بسبب إدراجه على لائحة العقوبات الأميركيّة، فيما شاركت في اللقاء مع فرنجيّة.

وفي آخر المستجدات أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثّف من تحليقه ليلاً وحتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق قرى القطاع الغربي.

وأطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وشهدت فجرًا اطراف قرى الضهيرة والبستان وعيتا الشعب اطلاق نار من موقع بركة ريشة الإسرائيلي ومن المواقع المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

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