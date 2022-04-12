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بعد فرارهما من النظارة.. وقعا مجددا بقبضة الأمن

12 - أبريل - 2022
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

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أعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة انه

في إطار المتابعة المستمرّة لملف فرار الموقوفين من السجون والنظارات، تقوم القطعات المختصة في شعبة المعلومات بعمليات بحث ميداني واستعلامي مستمرّة عن الأماكن المحتمل اختباءهم فيها. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الشّعبة الى تحديد مكان اختباء موقوفَين فارَّيْن من نظارة الشّرطة العسكرية في القبة، وهما:

ب. م. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)

خ. خ. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

وأضافت في بيان: بتاريخ 9-4-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دورية من الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكم في طرابلس – أبو علي نتج عنه توقيف الأول. وبالتزامن، داهمت دورية أخرى منزلاً في شارع عزمي حيث يختبئ الموقوف الثاني، وأوقفته.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

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