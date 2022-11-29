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بعد فرار موقوف.. مستشفى تعنايل: لا علاقة لنا بالحادثة

منذ 38 دقيقة
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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إستنكر مستشفى تعنايل العام “إدارة وموظفين وكادر طبي” في بيان، “ما يتم تداوله حول حادثة فرار الموقوف خالد المجذوب”، مؤكداً ان “لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالحادثة التي حصلت ليل الاربعاء الفائت”.

وأشار البيان الى أن “المستشفى سلّم القوة الأمنية المخوّلة متابعة القضية، جميع المستندات وكامل الداتا المطلوبة لاستكمال التحقيقات وإظهار الحقائق والتي تؤكد عدم تورط أي من موظفي او إداريي المستشفى بالعملية”.

وأوضح أن “النائب ياسين ياسين كان ترك العمل في المستشفى منذ حوالى ثلاث سنوات، وليس لديه أي تدخل به ولا بالادارة لا من قريب ولا من بعيد”، منبّهاً الى أن “الاستمرار بهذه الاضاليل سيدفع بالمستشفى الى اتخاذ اجراءات قانونية”.

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