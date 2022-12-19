بعد فرار 26 سجيناً من سجن جب جنين... ماذا حصل؟

بعد فرار 26 سجيناً من سجن جب جنين في البقاع الغربي عبر طاقة التهوئة، استطاعت القوى الامنية القاء القبض على 4 منهم، فيما يزال البحث جاري عن باقي السجناء.

وكان تمكن 26 سجينًا من الفرار، من سجن في محافظة البقاع غرب لبنان، “معظمهم مدانون بتهم تجارة الممنوعات والأسلحة”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن “26 سجينًا فرّوا فجر اليوم من سجن جب جنّين في البقاع الغربي”.

وأضافت الوكالة أن “معظم المسجونين الهاربين مُدانون بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة.

وتتكرر في لبنان حوادث فرار السجناء، حيث تشهد البلاد أزمة ازدحام داخل السجون وأوضاعًا مزرية، فضلاً عن احتجاز المئات منذ سنوات طويلة دون محاكمة.

وفيما لم يقرّ البرلمان قانونًا يهدف إلى “تخفيف زحمة السجون” كانت بعض الكتل النيابية قد تقدمت به، ينظم أهالي بعض السجناء تظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بـ”عفو العام”.