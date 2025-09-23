بعد فضيحة المسلخ.. ما هي آخر المستجدات؟

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن بلدية تربل أتلفت كميات الدجاج الفاسد التي ضبطتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في مسلخ سوداف في تربل، بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية، وبإشراف وزارة الصحة العامة، وبمؤازرة فصيلة درك رياق، وفي حضور اللجنة الصحية في البلدية.

وحصلت عملية الاتلاف، وفق المعايير الصحية والبيئية، حيث تم حفر حفرة بعمق 3 أمتار، رميت فيها كميات الدجاج الفاسد التي يقارب وزنها 800 كيلوغرام، ثم أُضيفت فوقها مواد من الكلس وأُعيد طمر الحفرة بالكامل.

وأوضح رئيس البلدية كابي فرج أن “البلدية صارمة في موضوع الحفاظ على الصحة العامة والسلامة الغذائية ولن يكون في نطاقها العقاري أي مصانع غذائية لا تطبق المعايير والشروط الصحية والبيئية.