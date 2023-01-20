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بعد فقدان حقّ التصويت في الأمم المتحدة.. عدوان يُعلّق!

منذ 58 دقيقة
جورج عدوان

جورج عدوان

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غرّد النائب جورج عدوان عبر حسابه على “تويتر” كاتبًا: “لبنان يفقد حقّه في التصويت في الأمم المتحدة لعدم دفع مبلغ 1835303 دولار أميركيّ، بعدما هدرت حكومته حوالي 22 مليار دولار منذ 17 تشرين الأول 2019 على الدعم والتهريب والفساد: إنها فعلا منظومة المحافظة على علاقات لبنان الدولية والعربية ويجب أن تستمر في الحكم”.

يشار إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنّ لبنان وفنزويلا وجنوب السودان، متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا.

ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارًا للبنان، و196130 دولارًا لجنوب السودان.

 

 

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