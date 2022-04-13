بعد فقدان دواء المورفين من السوق.. وزارة الصحة تؤكد توفّر دواء مثيل

أكّدت وزارة الصحة متابعتها الإجراءات اللازمة لتسريع استيراد دواء المورفين الذي يعطى بالفم من الخارج، بعدما أوضحت الوزارة قبل بضعة أيام الأسباب المالية التي أدت إلى فقدان هذا الدواء في السوق اللبناني.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان: “حرصًا على حصول المرضى على الدواء في الوقت المناسب، تؤكد الوزارة وجود دواء مثيل للمورفين من ضمن الفئة العلاجية نفسها إذ يحتوي على مادة Fentanyl الفعالة بعياري 100 و200 ملغ. وتلبي الكمية الموجودة منه النقص الحاصل حاليًا”.

كذلك، جدّدت الوزارة التزامها بذل كل المساعي لتسريع عملية استيراد الأدوية وتأمينها في السوق، وتتمنى على كل المعنيين بعملية الإستيراد إبداء التعاون السريع لأن العلاج حق أساسي من حقوق المرضى لا يجوز تأخيره أو إهماله أيا كانت المبررات.