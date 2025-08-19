بعد فيديو الاعتداء على قاصر في صالون حلاقة.. قوى الامن تتحرك!

صدر عن قوى الامن الداخلي البيان التالي:

“تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء بالضرب على قاصر داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء زغرتا.

على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المتورطين، وجرى توقيفهم بناء لاشارة القضاء المختص، ثم فيما بعد تركوا لقاء سندات إقامة”.

