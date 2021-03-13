بعد فيديو البضائع المدعومة داخل "السويد".. بماذا ردّ وزير الاقتصاد؟

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل سوبرماركت في السويد، وتظهر أكياس الارز المدعوم على الرفوف بسعر 13250 ليرة، بينما يعاني اللبنانيون من فقدان المواد المدعومة من المحلات والسوبرماركت.

من جهته كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة في تغريدة على حسابه عبر تويتر:

“‘توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، ان مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة”.

وأضاف: نكرر طلبنا بضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها.

https://youtu.be/j5Q5SWGpFZE