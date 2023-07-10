بعد فيديو تعنيف الأطفال.. قرارٌ قضائي "مهمّ" بشأن الحضانة!

صدر عن القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر، قرارٌ “بمنع حضانة Gardereve من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد تعنيف عدد من الأطفال”.

وفي ما يلي نصّ القرار.

يأتي ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة في إحدى الحضانات، تُظهر تعرّض أطفال للضرب على يد إحدى العاملات في الحضانة.

بدورها، أعلنت المديرية العامة لقوى اللأمن الداخلي أن مفرزة الجديدة القضائية، بناءً لإشارة القضاء المختص، فتحت تحقيقًا في قضية الفيديو المتداول والذي يتضمن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة.

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أنّ “الوزارة شكلت بسرعة فريقًا للتحقيق في قضية تعنيف أطفال في إحدى الحضانات”، كاشفًا أن “الإجراء الأول هو توقف عمل الحضانة المعنية لحين صدور نتائج التحقيقات”.

وشدد الأبيض، في حديث للـ”LBCI”، على أنّ “الإجراءات ستذهب أبعد من ذلك”، معتبرًا أن “المراقبة ليست على المستوى المطلوب أحيانًا بسبب الأزمة المالية في البلد”.