الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد فيديو تعنيف الطفل.. قوى الامن تتحرك

منذ ساعة واحدة
توقيف شخص

توقيف شخص

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بناء لشكوى وردت عبر الخطّ السّاخن لمكافحة العنف الأسري في المديريّة العامة لقوى الأمن على الرقم 1745 حول قيام والدة بتاريخ 13-09-2025، بتعنيف طفلها البالغ من العمر حوالى السّنتين، وضربه بطريقة وحشيّة، في بلدة بعورته قضاء عاليه.
وبنتيجة المُتابعة من قبل عناصر فصيلة قبر شمول في وحدة الدّرك الإقليمي، استُدعيت المُعنِّفة إلى مركز الفصيلة. وتبيّن أنّها تدعى: ز. ر. (عمرها حوالى 20 سنة) وفق أقوالها، وهي غير متّزنة عقليًّا.
بالتحقيق معها، صرّحت أنها والدة الطفل، وهي قامت بالاعتداء عليه لأنها تكره والده الّذي تخلّى عنهما. كما أفادت أنها موجودة في البلدة المذكورة، منذ حوالي /3/ أيّام. وفيما بعد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التعنيف.
وبنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الطّفل، تبيّن وجود “ازرقاق” وآثار كدمات في أنحاء مختلفة من جسمه، ومصاب بمرض “الجرب”.
نُقل الطّفل إلى أحد المستشفيات لمدة يومين حيث تلقّى العلاج، ثُمّ سُلّم إلى إحدى الجمعيّات، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الوالدة، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

وتُشاهدون الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مرفقاً.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة
    كمال شحادة: الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية بل أداة حيوية لتحفيز الابتكار
    الشيخ بهاء الحريري مع مفتي عكار، الشيخ زيد زكريا
    بهاء الحريري بعد لقائه مفتي عكار: الاعتدال يبقى في صميم حماية وحدة لبنان وصون العيش المشترك
    النائب نعمة افرام
    نعمة افرام: الشرق الأوسط عند مفترق طرق ونحن على أعتاب تحوّل كبير

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟