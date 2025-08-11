بعد قرار حصر السلاح.. التواصل بين بعبدا وحزب الله مقطوع!

اشارت معلومات الجديد الى ان التواصل مقطوع بين حزب الله وقصر بعبدا بسبب ما اعتبره الحزب انقلاباً على الاتفاق.

وفي المقابل، افادت المعلومات بأنه سجل اليوم استئناف التواصل بين القصر الجمهوري وعين التينة بعد انقطاع منذ الجلستين الحكوميتين وذلك عبر مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال.

ولفتت مصادر متابعة للجديد الى انه سيُستأنف التواصل بين كل الأطراف دون توقع نتائج ملموسة قريباً بانتظار عودة باراك وأورتاغوس وما ستحمله هذه الزيارة من مضامين ومعطيات.

ووفق المعلومات، “أولوية الدولة ضبط الوضعِ الأمني داخلياً والتنسيق مع الجيش اللبناني على أعلى المستويات تحديداً فيما يرتبط بتحركات الشارع وضمناً إقفال مداخل الضاحية الجنوبية”.