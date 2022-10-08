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بعد قرار رفع التعرفة.. السعر مرتبط بصيرفة وأسعار النفط!

منذ 9 دقائق
أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

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أوضح مجلس إدارة شركة “كهرباء لبنان” أن قراره يؤدي الى رفع التعرفة لتصبح 10 سنتات لأوّل كيلووات ساعة و27 سنتا لكل كيلووات ساعة يزيد عن الـ100 ولكل التعرفات الأخرى، شرط ان يتم تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل كل الادارات العامة والمؤسسات وقيمتها تبلغ حوالى ٢٣٠ مليون دولار سنويًّا، وعلى ان تقوم الدولة اللبنانية بتسديد كلفة شراء الفيول العراقي. وفي عدم القيام بهذين الاجرائين تصبح التعرفة 37 سنتا بدل من ٢٧ سنتا.

اما في ما يخص الرسوم الثابتة فسوف تزيد ٣٠% عما كانت عليه بالسنتات قبل الازمة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعرفة سيتم تعديلها كل شهر أو شهرين بحسب تقلبات أسعار النفط وسعر صيرفة لدى مصرف لبنان.

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