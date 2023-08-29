بعد قرار رفع تعرفة "أوجيرو".. الجباية بالليرة أم بالدولار؟!

أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ الجباية الرسمية لن تكون إلا بالليرة اللبنانية، بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر “أوجيرو” ٤٢٠ ألف ليرة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات الهيئة، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023، مع إعلان موزعي الإنترنت غير المرخّصين زبائنهم بأنّه سيتم زيادة أسعار باقات الإنترنت ابتداء من 1 أيلول 2023، وبأنّه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولار أميركي متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الاتصالات أنها تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، مشددة على أن أيّ شركة أو أيّ موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الأميركي، فسيتم ملاحقته قضائيًا.

وطالبت وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالأسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية.