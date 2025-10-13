بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا

صدرت وزارة الصحة قرارا يقضي بتوقيف العمل بشركة مياه “تنورين” وسحب منتجاتها من السوق وذلك بسبب التلوث.

وقد وقع القرار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بصفته وزيرا للصحة بالوكالة بسبب وجود الوزير الأصيل ركان ناصر الدين في زيارة رسمية خارج لبنان.

وفور صدور القرار، أعلنت شركة ينابيع مياه تنورين ش.م.ل.، عقد مؤتمر صحافي في مقر الشركة – جسر الباشا، وذلك يوم الثلثاء الواقع في 14 تشرين الأول الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، في ضوء ما أُثير أخيرًا حول القرار الصادر عن وزير الصحة بالوكالة السيد نزار هاني، والمتعلق بمياه تنورين، وما تبعه من مواقف وتصريحات.

وأوضحت الشركة في بيان أن “هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الشركة على توضيح الحقائق ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة المتعلقة بجودة مياه تنورين ومطابقتها الكاملة للمواصفات والمعايير اللبنانية والدولية المعتمدة”.

وأكدت “التزامها الثابت بالشفافية وبثقة المستهلك اللبناني، وباستمرارها في تقديم منتج يحمل اسم تنورين”.

ومن جهتها، أعربت بلدية تنورين عن تفاجئها “بقرار وزارة الصحة القاضي بتوقيف العمل بشركة مياه “تنورين” وسحب منتجاتها من السوق وذلك بسبب التلوّث، والذي وقّعه وزير الزراعة نزار هاني بصفته وزيرًا للصحة بالوكالة بسبب وجود الوزير ركان ناصر الدين في زيارة رسمية خارج لبنان”.

وطلبت البلدية في بيان “من وزارة الصحّة تزويدنا بنتائج الفحوص ومكان إجرائها، خصوصًا أنّ الوزارة في قرارها شرحت أنّ فريق الترصّد الخاص بها أخذ عيّنات بتاريخ 6/10/2025 وأتت غير مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية لتوّثها ببكتيريا بسودومانوس وإيروجنوزا”.

وسألت الوزارة “عمّا إذا وصلها أي شكاوى بحالات صحيّة نتيجة تلوّث المياه”، مؤكدة حرصها “الشديد على صحّة أهلنا في تنورين وكل شخص يستهلك هذه المياه”.

وتابعت: “إذ نرفض المساومة في موضوع صحّة المواطن والتساهل مع المخالفين، نطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات سريعًا للتأكّد من نتائجها، ونضع أنفسنا في تصرّفها للمواكبة الدائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.