السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد قصف مدفعي جنوباً... حزب الله يطلق صواريخ على موقع إسرائيلي

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2023 12:20 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أصدر “حزب الله” ظهر اليوم السبت بيان جاء فيه:‏ “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم السبت 02-12-2023 مربض خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتمّت إصابتها إصابة مباشرة”.

وكان قد نعى في بيان آخر شهيدًا جديدًا “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خضر سليم عبود “فداء” من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله بياناً أعلن فيه قصف مرابض مدفعية إسرائيلية استهدفت بلدة حولا اللبنانية.

وجاء في البيان: “‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023، بصواريخ الكاتيوشا “الغراد”، مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر يوم الجمعة بلدة حولا، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

ويقع موقع “ديشون” حيث تتمركز مرابض لمدفعية الجيش الإسرائيلي خلف موقع المالكية مقابل بلدة حولا، ويبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود مع لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    فيديو.. تفكيك لغز الطّفلة المخطوفة ابنة الثلاث سنوات في لبنان!
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي: استئناف القتال في غزة "مصدر قلق"
    عبد الرحمن البزري
    البزري: معظم التجاوزات على القرار 1701 كانت من جانب الإسرائيلي

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان إيف لودريان
    "سبع دقائق متوتّرة" بين باسيل ولودريان.. ووعدٌ من "حزب الله"!
    من أحد المستشفيات في الصين - فرانس برس
    مجدداً الصين إلى الواجهة بعد انتشار مرض غامض.. والسلطة: لا داعي للقلق
    المجند الإسرائيلي الذي ظهر مع الصحفي الإسرائيلي "إيشاي كوهين"
    غزة تحت النار
    فضيحة جديدة.. صحفي إسرائيلي يحذف مقابلة تزعم مقتل أطفال على يد رجال القسام