بعد قصف مدفعي جنوباً... حزب الله يطلق صواريخ على موقع إسرائيلي

أصدر “حزب الله” ظهر اليوم السبت بيان جاء فيه:‏ “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم السبت 02-12-2023 مربض خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتمّت إصابتها إصابة مباشرة”.

وكان قد نعى في بيان آخر شهيدًا جديدًا “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خضر سليم عبود “فداء” من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله بياناً أعلن فيه قصف مرابض مدفعية إسرائيلية استهدفت بلدة حولا اللبنانية.

وجاء في البيان: “‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023، بصواريخ الكاتيوشا “الغراد”، مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر يوم الجمعة بلدة حولا، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

ويقع موقع “ديشون” حيث تتمركز مرابض لمدفعية الجيش الإسرائيلي خلف موقع المالكية مقابل بلدة حولا، ويبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود مع لبنان.