بعد قطع العلاقات مع "إسرائيل".. عبد الله يُوجّه تحية إلى برلمان جنوب أفريقيا

وجّه النائب بلال عبد الله “تحية إلى بلد مانديلا، وإلى برلمان جنوب أفريقيا”.

عبد الله أضاف عبر منصة “إكس”: “تحية الشعب الذي عرف التمييز العنصري وناضل لإزالته وانتصر. وها هو يعاضد الشعب الفلسطيني في صراعه وكفاحه في وجه العنصرية والفاشية والإجرام الصهيوني”.

وختم: “أغنيتكم للقدس دخلت القلوب في كل العالم”.

تحية الى بلد مانديللا …

تحية الى برلمان جنوب افريقيا….

تحية الشعب الذي عرف التمييز العنصري

وناضل لازالته وانتصر….

وها هو يعاضد الشعب الفلسطيني في صراعه وكفاحه في وجهة العنصرية والفاشية والاجرام الصهيوني….

أغنيتكم للقدس دخلت القلوب في كل العالم…. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 26, 2023

يشار إلى أنّ برلمان جنوب أفريقيا صوّت اليوم على إغلاق سفارة “إسرائيل” في البلاد وطرد السفير وقطع العلاقات مع تل أبيب.