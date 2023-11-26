الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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بعد قطع العلاقات مع "إسرائيل".. عبد الله يُوجّه تحية إلى برلمان جنوب أفريقيا

منذ ساعة واحدة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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وجّه النائب بلال عبد الله “تحية إلى بلد مانديلا، وإلى برلمان جنوب أفريقيا”.

عبد الله أضاف عبر منصة “إكس”: “تحية الشعب الذي عرف التمييز العنصري وناضل لإزالته وانتصر. وها هو يعاضد الشعب الفلسطيني في صراعه وكفاحه في وجه العنصرية والفاشية والإجرام الصهيوني”.

وختم: “أغنيتكم للقدس دخلت القلوب في كل العالم”.

يشار إلى أنّ برلمان جنوب أفريقيا صوّت اليوم على إغلاق سفارة “إسرائيل” في البلاد وطرد السفير وقطع العلاقات مع تل أبيب.

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